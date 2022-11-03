匯豐銀行：英鎊正接近長期低點 維持年底兌美元1.10預測

匯豐銀行表示，英鎊來到近期下跌趨勢的尾聲，目前接近長期低點。

匯豐銀行分析師在外匯研究簡報中表示，經過前段時間的波折後，英鎊似乎正在找到一些平衡點。

滙豐歐洲外匯研究主管 Dominic Bunning 表示，英鎊兌美元不會持續跌向平價或低於平價，但英鎊不太可能飆升，並且可能從這裡進一步下跌。

他說：「我們仍然看到未來幾個月英鎊會出現一些溫和的疲軟，但維持對 2022 年底英鎊兌美元匯率的預測為 1.10。」

在此之前，英鎊經歷了一段異常的動盪，並在 9 月 26 日兌美元匯率暴跌至歷史低點。

「迷你預算」崩潰之際，市場已經在努力應對英國的長期和眾所周知的結構性問題，即預算赤字和經常帳戶赤字。

Bunning 指出，這些失衡需要經濟、利率和貨幣進行調整，以找到某種形式的均衡。

此後英鎊兌美元、歐元和其他主要貨幣回穩，導致一些投資者開始考量，英鎊現在是否已經觸底。

Bunning 認為，參考此前歷史走勢，在 2008 年和 2016 年英國經濟遭受重大結構性供給側衝擊後，英鎊在之前的低點，約跌至其長期公允價值的 20% 左右。而目前英鎊被低估了約 10%，因而，往後進一步英鎊下跌 10% 仍是合理的。