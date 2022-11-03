【盤中熱點】台積電成壓盤重心，中小型股強勢

一、台積電成壓盤重心，金管會信心喊話

1. 電子股再成壓盤重心：

聯準會鴿中唱鷹後美股再次走跌，使得連日上漲的台股開盤旋即承壓，一度下挫逾兩百點，當中護國神山 (2330-TW) 台積電的下挫，影響指數逾百點，盤面上來看，本日多方排行分別是 (6669-TW) 緯穎、(2327-TW)國巨、(3443-TW)創意、(2345-TW)智邦、(5871-TW)中租 - KY，造成盤勢壓抑的則為 (2330-TW) 台積電、(2395-TW)研華、(2317-TW)鴻海、(2308-TW)台達電、(2881-TW)富邦金。

就以多空排行來看，主要是以個別類股的表現為主，顯示當前市場資金雖回流科技股，但多空在短期相較無明顯共識。

2. 金管會信心喊話：

因應鮑爾放鷹，導致台股萬三關口再度失守，外資是否持續賣股匯出成為市場相當關心的事情，對此金管會主委黃天牧稍早於立法院前受訪表示，目前看來升息情況還未確定要停止，而有人說明年會是一個觀察點。並表示「這是一個過渡時期、短期現象，結束升息的趨勢會在一個適當的時機調整」

同時提醒投資人台股仍要看中長期，先冷靜看待股票基本面，在考慮適當風險做投資。

二、櫃買強勢走高 利空族群沒跌、利多族群走高

1. 利空族群未跌：

即便今日大市有壓，但觀察日前深受晶片禁令所影響的矽智財 (IP) 族群如 (3443-TW) 創意、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科、(3035-TW)智原等個股在本日盤面皆有開低走高的表現，原先市場期待有望提前落底的記憶體相關如 (2408-TW) 南亞科、(2337-TW)旺宏、(2344-TW)華邦電等個股也並未走跌。

2. 利多族群走高：

稍早提及本波較強勢的是櫃買指數，表示近期資金聚焦在個別動能較強的個股，其中最主要的是營運動能相較明確的伺服器族群如 (6669-TW) 緯穎、(3533-TW)嘉澤、(3653-TW)建策等表現強勢，而近期漲勢擴散至相較上游的銅箔基板族群 (CLL) 如(2383-TW)台光電、(6213-TW)聯茂、(6274-TW)台耀，而在今天大市不佳的情況下，相關族群仍走高，整體盤面呈現「弱中透強」的情況。

在利空未跌、利多族群走高以及矽晶圓族群、(8069-TW) 元太等個股的走強，帶動櫃買指數表現亮眼。

在大市震盪的氛圍下，內資所代表的櫃買指數就容易成為盤勢重心所在，因此未來櫃買指數的表現，就會是短期值得關注的方向。

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

國際下挫，指數轉趨震盪

先前提及，本波指數最大隱憂即為量能不足，加上近期又以中小類股表現較為強勢，而國際盤氛圍的不佳就令本日指數跳空下跌，即便市場短期可能對聯準會的消息感到不安，但就上方技術線圖來看，指數仍在十日線之上，顯示短線市場仍有買盤做支撐，可是量能萎縮也不利於多方行情，這會令指數容易偏向區間整理的格局。

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