美強光今登興櫃 早盤漲幅近7成

從事光學、感測微型機構件產銷業務的美強光 (6915-TW) 今 ( 3) 日以每股 39 元登興櫃交易，早盤成交價最高達 66 元，漲幅 69.23%。

美強光前 9 月稅後純益 7142 萬元，每股純益 2.02 元；2021 年營收 7.45 億元，毛利率 49.58%，稅後純益 1.91 億元，每股純益 5.73 元，賺逾半個股本，今年前 9 月營收 4.43 億元，毛利率 40.74%，稅後純益爲 7142 萬元，每股純益 2.02 元。

美強光目前股本 3.53 億元，成立於 2006 年，由美錡科技光學事業處獨立成立，主要從事光學、感測微型機構件產銷製造及買賣業務，可廣泛應用於手持裝置、穿戴式裝置、車用及機器人中的測距與光感應模組需求。

美強光 2014 年起跨足飛時測距感測器 TOF (Time of Flight) 和 3D 人臉辨識感測模組中的微型精密成型零部件生產，在此一領域的供貨量已成為主要供應廠商之一，並和領導品牌級客戶運用先進製程合作開發最新功能的產品並持續擴展客戶，成為挹注公司獲利和營收成長動能，美強光目前有湖口廠及中壢廠兩個生產工廠。

美強光提供光學微型機構件及相關服務給封測廠，由封測廠將之封裝成光學模組後，送交組裝廠產出終端電子產品，主要輔券商爲元大證券、富邦證券及中國信託證券。