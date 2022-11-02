撤離外籍員工 日經調查：半數在台外商有應變計畫

日經新聞的調查結果顯示，在中共總書記習近平聲稱不放棄對台使用武力之際，半數在台受訪跨國公司已開始為共軍犯台等危機做準備，包括撤離外籍員工、預訂機票。

調查結果發現，包括一家日本金融機構和一家指標性歐洲能源公司在內，有四家公司制定撤離外籍員工及其家屬的計畫，也已擬定持續營運方案。

另有 19 家公司表示，正在制定類似計畫。這兩個群體合計占 50 家跨國公司的比率達到 46%。42% 受訪外商說，考慮制定這類方案。

在具體措施方面，許多外商尋求提前購買或預訂機票，以因應潛在撤離等情況。一名日本財務主管說：「我們已買好飛往成田機場的一年有效機票。」

一名財務主管表示：「我們已經擬好一份 150 人預訂名單，以確保我們的日本員工及其家眷可以隨時返回日本。」

一旦台海爆發危機，民用飛機可能被迫停飛。一名財務主管說：「在航空業者取消航班前，這將是一場與時間賽跑的比賽。我們準備現在就開始預訂，全力讓員工儘快上飛機。」

一些外商也在考慮如何協助欲離境台籍員工。一名材料製造商的主管表示：「我們正在詢問所有台灣員工一個問題：想留下來，還是想離開？」

一名高層主管說：「除了日本，我們也考慮泰國、新加坡、馬來西亞等目的地。」

無論外商如何準備，從台灣撤離員工可能都是一項重大挑戰。僅在台灣居住的日本人，就有兩萬多人。

日經新聞在 10 月 10 日至 28 日調查台灣 50 家跨國公司的主管，涵蓋 14 家半導體和電子元件製造商、5 家材料和化學品製造商、4 家金融機構、5 家貿易公司，其中許多外商的總部設在日本或美國。