盤中速報 - 康控-KY(4943)急拉4.29%報10.9元，成交163張

康控-KY(4943-TW)近5分K漲速4.29%，24日09:02報10.9元，成交163張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲5.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.35%。台灣加權指數下跌2.35%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+37 張
  • 外資買賣超：+37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-6 張
  • 融券增減：0 張

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