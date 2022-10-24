盤中速報 - 康控-KY(4943)急拉4.29%報10.9元，成交163張

康控-KY(4943-TW)近5分K漲速4.29%，24日09:02報10.9元，成交163張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲5.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.35%。台灣加權指數下跌2.35%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+37 張
- 外資買賣超：+37 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-6 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
康控-KY(4943-TW)近5分K漲速4.29%，24日09:02報10.9元，成交163張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲5.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.35%。台灣加權指數下跌2.35%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.03%
$13,403
原投組報酬率
+28.21%
$12,821
投組標的成分
40%
3535
20%
3086
20%
3128
10%
4977
10%