盤中速報 - 康控-KY(4943)急拉4.29%報10.9元，成交200張

康控-KY(4943-TW)近5分K漲速4.29%，21日11:15報10.9元，成交200張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌0.7%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.39%。台灣加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+159 張
  • 外資買賣超：+160 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-11 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.83%

$13,283

原投組報酬率

+25.18%

$12,518

投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    華經

    2468

  • 20%

    山富

    2743

  • 10%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    富達基金－印尼基金 (A股美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞