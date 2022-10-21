盤中速報 - 康控-KY(4943)急拉4.29%報10.9元，成交200張

康控-KY(4943-TW)近5分K漲速4.29%，21日11:15報10.9元，成交200張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌0.7%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.39%。台灣加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+159 張
- 外資買賣超：+160 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-11 張
- 融券增減：0 張
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原投組報酬率
+25.18%
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投組標的成分
40%
1760
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20%
2743
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