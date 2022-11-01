〈台幣〉人民幣止血亞幣翻揚 股匯雙漲收32.179元

台股今 (1) 日翻紅重返萬三，但新台幣匯率盤中一度貶值超過 1 角，摜破 32.3 元關卡，隨著人民幣回穩，在拋匯力道出籠下，新台幣由貶轉升，終場收在 32.179 元，升值 3.1 分，台北外匯市場成交值放大至 11.7 億美元。

人民幣今天早盤再度跳水，中間價首次見到 7.2 價位，創下 2008 年 1 月 24 日以來最弱水準，使得在岸、離岸人民幣貶勢沉重，不過，午盤過後，人民幣扭轉貶勢，匯價迅速拉升。

根據中央銀行統計，美元指數今天小跌 0.12%，韓元升值 0.50%，為亞幣中最強勢，人民幣升值 0.33%，新台幣升 0.10%，新加坡幣升 0.09%，日元升 0.06%，主要亞幣幾全面走升。

新台幣兌美元匯率今天以 32.24 元開出、貶 3 分，盤中失守 32.3 關卡，驟貶 1.04 角、最低殺到 32.314 元，隨著拋匯力道湧現後，新台幣由貶轉升，收 32.179 元，升 3.1 分，台北外匯市場成交金額 11.7 億美元。

日韓、陸港股市今日全面走揚，台股也在電子、金融權值股拉抬下，一度漲逾百點，站回萬三整數關卡，不過，市場觀望 Fed 利率決策結果，多頭追價力道有限，加權指數終場上漲 87 點，收在 13037 點。