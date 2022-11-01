桃園安康啟智教養院十年築家 老憨兒照護更安心

「在倒下去之前，希望孩子們有個家」桃園的安康啟智教養院在院長余君蔭歷經十餘年的奔走，終於在去 (2021) 年落腳龍潭，48 位心智障礙的「老憨兒」從此有了安身立命的新家。

安康啟智教養院於 1996 年立案，主要服務 18-68 歲的中重度心智障礙者，余君蔭表示，他們多來自中低收入戶的清貧家庭，面臨父母親年邁或往生、手足無力長期照顧憨兒的困境，而憨兒年齡大了加上身體功能的受限，要接受職業訓練、回歸社會實屬困難。

安康收容的院生雖有心智障礙，但對象皆不是臥床病患，若老憨兒逐漸老去，就會轉介到護理之家。目前安康服務 48 位院生，已經滿編，提供 24 小時全日型住宿服務。

余君蔭本身從小就是養女，18 歲開始在社福機構服務，生長環境使然，余君蔭理解憨兒渴望被愛的心，隨著資歷增長，當時身為教保員的她感到力有未逮，為了讓憨兒更好的生活，她渴望改變，在 25 歲那年接下院長重責，她要讓每一個生命都過得更有尊嚴與品質。

談起印象深刻的個案，余君蔭說，一位年約 33 歲的心智障礙女院生，入院前，由外勞照顧她與重癱的母親，但在母親離世後，女院生痛失最親的家人，一度差點被送到療養院，最後在其兄長請求安康收托之下入院，隨著安康的照護，女院生現在常常會幫忙工作夥伴，成為安康的小幫手。

「讓所有入住的服務對象有一個『家』的感覺，是我們追求的理想。」安康初期是在平鎮一處民宅、劉氏家廟租屋，歷經兩次搬遷的顛沛流離，租金日益調漲，激起余君蔭想買地建院為院生們蓋個家的想法。

於是余君蔭十多年前開始募資，「新安康」選址於龍潭區竹龍路，一磚一瓦都是來自善心人士的善款，皇天不負苦心人，終於在 2021 年 9 月落成。

不過余君蔭坦言，這兩年適逢新冠疫情肆虐，搬遷至「新安康」未廣為周知，從平鎮搬到龍潭後，長期支持者流失三、四成，目前還有一些空間設備不盡完善，日常生活物資也極需經費。

為此，余君蔭想到一個「永續經營」的計畫，擬於透天的新安康教養院屋頂建置太陽能板系統，未來可以將電力躉售給台電，就可為安康帶來被動的穩定收入。

每一份幫助都是憨兒的希望，鉅亨溫暖送愛心活動延續至第 17 個年頭，今年新冠肺炎疫情再度捲土重來，社福團體也遭受嚴重衝擊，鉅亨網堅持做公益、撐幸福，將企業善款贈與社福團體，期盼拋磚引玉，為弱勢族群盡棉薄之力。