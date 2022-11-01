盤中速報 - 佰研(3205)股價大漲至39.0元，漲幅達7%

佰研(3205-TW)01日09:15股價上漲2.55元，報39.0元，漲幅7%，成交212張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價下跌1.49%，櫃買指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+77 張
- 外資買賣超：+77 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-131 張
- 融券增減：-56 張
最新相關新聞
佰研(3205-TW)01日09:15股價上漲2.55元，報39.0元，漲幅7%，成交212張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價下跌1.49%，櫃買指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.38%
$12,338
原投組報酬率
+16.26%
$11,626
投組標的成分
40%
1760
20%
4968
20%
3289
10%
3558
10%