盤中速報 - 台郡(6269)急跌-2.16%報95.3元，成交1,805張

台郡(6269-TW)近5分K跌速2.16%，01日09:06報95.3元，成交1,805張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台郡(6269-TW)近5日股價上漲3.04%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.16%。台灣加權指數上漲0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+721 張
- 外資買賣超：+354 張
- 投信買賣超：+8 張
- 自營商買賣超：+359 張
- 融資增減：+96 張
- 融券增減：+19 張
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投組標的成分
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