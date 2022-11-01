盤中速報 - 國巨(2327)急跌-2.05%報358.5元，成交509張

國巨(2327-TW)近5分K跌速2.05%，01日09:04報358.5元，成交509張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國巨(2327-TW)近5日股價上漲36.94%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.16%。台灣加權指數上漲0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,443 張
- 外資買賣超：+1,846 張
- 投信買賣超：+406 張
- 自營商買賣超：+191 張
- 融資增減：-2,848 張
- 融券增減：+352 張
最新相關新聞
國巨(2327-TW)近5分K跌速2.05%，01日09:04報358.5元，成交509張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國巨(2327-TW)近5日股價上漲36.94%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.16%。台灣加權指數上漲0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.86%
$12,686
原投組報酬率
+21.20%
$12,120
投組標的成分
40%
1760
20%
4968
20%
3289
10%
3558
10%