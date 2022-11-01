盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.56%報119.5元，成交691張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.56%，01日09:06報119.5元，成交691張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價上漲2.23%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌2.42%。櫃買指數上漲1.24%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+176 張
- 外資買賣超：+158 張
- 投信買賣超：-32 張
- 自營商買賣超：+50 張
- 融資增減：-220 張
- 融券增減：-284 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.04%
$13,304
原投組報酬率
+27.86%
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投組標的成分
40%
1760
20%
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20%
3289
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