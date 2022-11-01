〈貴金屬盤後〉黃金月線連七個月收黑 創40年來最長連跌紀錄

黃金期貨周一 (31 日) 連三黑，10 月月線也連續七個月下跌，創 1982 年以來最長連跌走勢，反映在美國聯準會 (Fed) 例行會議登場前，美元美債殖利率對貴金屬的打壓。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 4.10 美元或約 0.3%，報每盎司 1640.70 美元。

黃金 10 月共下跌 1.9%，連七個月收黑，是 1982 年 3 月迄今最長跌勢。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，在周三的 Fed 決策和周五的非農數據公布之前，黃金一直是美元的囚徒。

黃金對美元和美債殖利率特別敏感，ICE 美元指數 (DXY) 上漲約 0.7% 至 111.575，10 年期美債殖利率上揚 2 個基點，至 4.037%。

美元升值不利於美元計價的大宗商品行情，因這代表海外投資人需以較高成本買進。另一方面，美債殖利率上揚，則會提高持有黃金的機會成本。

不過交易員終究要等到周三的 11 月會議，才能知道真正的答案。

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，一些投資人對 Fed 潛在轉鴿的可能性存疑，雖然本月幾乎篤定連四度升息 3 碼，但並未完全反映。

也因此，假如 Fed 決定升息 3 碼，期待較小升幅的人將失望，導致股票和金價出現一些下跌的壓力。但如果決議升息 2 碼，影響將完全不同。

不只 11 月的升幅，Razaqzada 說，投資人對未來的升息訊號感到更不確定，他們將從 Fed 主席鮑爾記者會的談話，尋找放緩升息的蛛絲馬跡的。

BullionVault 的 Ash 說：「市場已經把目光投向新年之後，認為 Fed 政策轉向的時間點可能落在明年春天。」

Ash 說：「對黃金而言，黃金 ETF 資金流出、紐約商品交易所 (Comex) 空頭氛圍將持續下去，直到 Fed 或經濟數據顯示政策方向將轉變。面對這些逆風，消費者似乎仍能消化，印度上周排燈節慶祝開始，接著是西方的耶誕送禮佳節，以及中國的農曆新年。」

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