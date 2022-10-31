盤中速報 - 富邦媒(8454)股價拉至漲停，漲停價482.5元，成交1,118張

富邦媒(8454-TW)31日09:44上漲43.5元，股價漲停報482.5元，委買5張、委賣64張，成交1,118張。

主要業務為一般商品批發零售業。所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數近5日下跌0.75%。

富邦媒(8454-TW)近5日股價下跌4.46%，台灣加權指數下跌0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-624 張
  • 外資買賣超：-639 張
  • 投信買賣超：-66 張
  • 自營商買賣超：+81 張
  • 融資增減：+111 張
  • 融券增減：-2 張

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