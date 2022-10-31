盤中速報 - 台表科(6278)急跌-2.04%報81.8元，成交1,052張

台表科(6278-TW)近5分K跌速2.04%，31日09:28報81.8元，成交1,052張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台表科(6278-TW)近5日股價上漲1.65%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌1.44%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+465 張
- 外資買賣超：+260 張
- 投信買賣超：-131 張
- 自營商買賣超：+336 張
- 融資增減：-84 張
- 融券增減：-45 張
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