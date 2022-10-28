台數科1000張庫藏股買回提前執行完畢 執行期間股價漲11%

台數科董事長廖紫岑。(鉅亨網記者張欽發攝)
台數科董事長廖紫岑。(鉅亨網記者張欽發攝)

台數科 (6464-TW) 執行買回 1000 張庫藏股，今 (28) 日公告已提前執行完畢，買回均價每股 92.18 元，台數科今日股價收 94.2 元，執行庫藏期間共上漲 11.34%。

台數科本次買回庫藏股，是掛牌以來第 11 次執行，台數科指出，本次執行買回用途在維護公司信用及股東權益。

台數科近年積極轉型，邁向智慧網路科技，日前完成銀行團聯貸案 101.8 億元。台數科表示，將加速頻道、OTT、電商及物聯網等業務發展，創造新成長曲線。

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