調查：上海嚴格封控打擊美商信心 中國對外資吸引力減弱

數百家在上海的美國企業表示，中國為防控疫情採取的旅行限制和隔離規定，嚴重損害企業信心，並使企業將收入預測降至十年以來最低水準。

上海美國商會 (AmCham) 主席 Sean Stein 在年度中國商業報告指出，中國在吸引外資的競爭力正在減弱，需要盡快採取行動，以重建公司的信心。否則，投資將會流向其他地方。

根據上海美國商會最近一次調查顯示，受訪的 307 家企業中，只有 30% 的公司表示今年增加了投資，比例低於 2021 年的 38%。

20% 的受訪者表示，他們今年減少了在中國的投資，主要出於疫情相關原因。有約三分之一受訪者指出，今年將原計畫於中國的投資轉往其他地方。

這份悲觀的調查是在上海從 6 月份全市停業兩個月後，仍面臨零星封鎖的情況下發布的，反映了過度防疫限制，如何威脅到中國商業中心商業經營的各個方面。

上海美國商會會長 Eric Zheng 表示，許多公司認為中國市場仍有成長潛力，但嚴格的防疫措施打亂了公司業績預期，影響了樂觀情緒。要修復企業信心，中國應該在合理兼顧公共衛生和經濟發展的基礎上，更明智地管控疫情。

調查發現，只有 55% 的受訪者對中國未來 5 年的商業前景感到樂觀，這一比例創下歷史新低，即便是貿易戰和疫情爆發之初，比例也高於這一水準。

然而，只有 53 家公司表示考慮未來三年將業務遷出中國，主要原因是美中關係的不確定性，其次是疫情相關的供應鏈問題。