西方國家制裁俄國 助人民幣躍全球匯市第五大交易貨幣

最新數據顯示，全球匯市日均交易量達到 7.5 兆美元，衝上歷史新高，美元仍保持霸主地位，人民幣則躍升三名，成為全球第五大交易貨幣，凸顯俄羅斯轉向中國市場的影響。

國際清算銀行（BIS）周四（27 日）公布的調查結果顯示，4 月全球匯市日均交易量為 7.5 兆美元，較 2019 年同月成長 14%。相較下，2019 年的增幅為 30%，2016 年下降 5%。BIS 依據各國央行發布的報告，每三年做一次調查。

BIS 表示，美元持續占據主導地位，占所有外匯交易的比重大約為 88%，過去十年幾乎沒有變化。歐元的比率從 32% 降至 31% 左右。

BIS 的數據顯示，4 月人民幣的日均交易量為 5,260 億美元，較 2019 年同月暴增 85%，占全球匯市日均交易額的比率，一口氣從 2.7% 升至 7%。

人民幣因此躍居世界第五大交易貨幣，超越澳幣、加元、瑞郎。前四大貨幣依序是美元、歐元、日元及英鎊。

中俄兩國不斷成長的交易，被外界視為是上述轉變的主因。環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據顯示，9 月俄國占離岸人民幣支付的比重為 3.58%，位居第四，但在今年 3 月，俄國根本擠不進前 15 名。

在美國與歐洲試圖孤立俄國之際，俄國正向中國靠攏。除了原油等貿易商品支付外，鋁業巨頭 Rusal 更成為首家以人民幣發行公司債的俄國公司。

國際貨幣事務研究所（IIMA）資深經濟學家 Masashi Hashimoto 表示，隨著交易量增加，人民幣的比重可能會繼續提高，但目前不清楚人民幣是否能保持目前增長速度，原因是政治和金融不穩定可能加劇。