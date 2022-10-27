瑞儀Q3每股賺3.96元 前三季EPS 12元賺贏去年全年

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (27) 日公布第三季財報，在整體供應鏈恢復，加上筆電、平板需求穩健下，第三季純益 18.4 億元，季增 10.62%、年增 20.97%，每股純益 3.96 元，為近三年同期高，累計前三季更已賺贏去年全年，純益達 55.79 億元，賺逾 1 股本，每股賺 12 元。

瑞儀第三季營收達 179.98 億元，季增 63.29%、年增 30.95%，毛利率 21.38%，季增 3.43 個百分點、年增 2.81 個百分點，營益率 16.07%，季增 5.85 個百分點、年增 3.16 個百分點，稅後純益達 18.4 億元，季增 10.62%、年增 20.97%，每股純益約 3.96 元。

瑞儀今年前三季營收達 433.98 億元，年增 3.7%，毛利率 19.46%，年增 1.17 個百分點，營益率 13.43%，年增 0.4 個百分點，稅後純益 55.79 億元，年增 32%，每股純益 12 元。

瑞儀第三季營運較第二季大幅成長，主因是今年第二季營運受中國封控影響，全年來看，瑞儀平板、筆電需求持穩，雖然近年逐步淡出手機、電視市場，且部分產品出貨也因客戶調整而減少，但在既有產品、車載等其他背光產品帶動下，全年營運穩健的大方向不變。