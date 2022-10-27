榮剛前三季EPS 3.26元 超越15年來全年獲利

特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (27) 日公告第三季財報，稅後純益 5.61 億元，季增 2.1%、年增 177.6%，每股純益 1.26 元，前三季稅後純益 14.56 億元，年增 187.6%，每股純益 3.26 元，超越 15 年來全年獲利水準。

榮剛第三季營收 32.56 億元，季增 3.87%、年增 33.2%，毛利率 31.3%，季減 3.26 個百分點、年增 4.35 個百分點，營益率 18.8%，季減 2.8 個百分點、年增 6.8 個百分點，稅後純益 5.61 億元，季增 2.1%、年增 177.6%，每股純益 1.26 元。

榮剛前三季營收 90.34 億元，年增 45.1%，毛利率 32.5%，年增 7.3 個百分點，營益率 19%，年增 7.2 個百分點，稅後純益 14.56 億元，年增 187.6%，每股純益 3.26 元。

榮剛指出，全球疫情解封後航太供應鏈積極備料，加上歐洲缺料轉單效應，帶動今年接單，第三季航太接單量已超越 2019 年全年，油氣、能源需求也強勁，為了因應龐大訂單，電爐及真空電弧精煉爐 (VAR) 正以三班滿載生產出貨。

榮剛表示，第三季航太接單大增，油氣訂單更是翻倍成長，總計航太、石化、能源的接單比重達 6 成，高毛利訂單佔比持續上升。展望後市，預計第四季出貨量較前季成長，加上高毛利產品比重增加，整體獲利再向上，在手訂單達 8 個月，前景看好。