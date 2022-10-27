台積電登高一呼 台股漲197點收12926點 收復5、10日線

台積電登高一呼 台股漲197點收12926點 收復五日線。(圖：AFP)
台積電登高一呼 台股漲197點收12926點 收復五日線。(圖：AFP)

美股科技股周三 (26 日) 收黑，不過，在台積電重申明年持續成長激勵下，台股匯今 (27) 日齊揚，台積電登高一呼，聯發科也領軍 IC 設計族群強攻，貨櫃三雄、富邦金等傳金權值股跟進點火，指數開高走高，大漲 197.32 點，收在 12926.37 點，收復五日線與十日線，逼近萬三，但成交持續量縮、僅 1753.2 億元。

櫃買指數開高走高，漲幅更甚大盤，終場漲 4.7 點，收 163.98 點，成交值 405.2 億元。上市櫃成交值合計 2158.4 億元。

觀察電子權值股表現，台積電重申第四季與明年展望不變，激勵股價大漲表態，大漲 2.53%，收在 385.5 元，聯發科也勁揚超過 1.7%，收 589 元，鴻海則以平盤作收。

其他半導體權值股同步強彈，聯電第三季 EPS 再創新高，下修今年資本支出，也坦言明年面臨挑戰，但股價跟進台積電強漲 3%，日月光投控漲幅也超過 2%。

面板三虎開低走高，友達第三季大虧百億元，早盤一度下殺重挫超過 6%，不過，盤中隨著低接買盤搶進，勁揚 1.45% 作收；彩晶也同步開低走高、早盤一度挫逾半根停板，上漲 1.73% 作收；群創開低震盪，尾盤回到平盤附近，小跌 0.4%。

蘋果表態會遵守歐盟法律，將 iPhone 充電接口改為 USB-C，相關概念股歡騰，東碩、通嘉、創惟、偉詮電、安格拉漲停，威鋒電子、祥碩、嘉澤、創意漲幅都超過 7%，鈺創、宣德、連展投控、威盛、良維、譜瑞 - KY、宏致同漲逾半根停板。

主機板概念股各自表態，部分面臨漲多拉回，麗臺表現最強勢、狂飆逾 9%，青雲大漲 4%，建碁、精英、映泰漲幅超過 3%。

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