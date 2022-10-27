台積電登高一呼 台股漲197點收12926點 收復5、10日線

美股科技股周三 (26 日) 收黑，不過，在台積電重申明年持續成長激勵下，台股匯今 (27) 日齊揚，台積電登高一呼，聯發科也領軍 IC 設計族群強攻，貨櫃三雄、富邦金等傳金權值股跟進點火，指數開高走高，大漲 197.32 點，收在 12926.37 點，收復五日線與十日線，逼近萬三，但成交持續量縮、僅 1753.2 億元。

櫃買指數開高走高，漲幅更甚大盤，終場漲 4.7 點，收 163.98 點，成交值 405.2 億元。上市櫃成交值合計 2158.4 億元。

觀察電子權值股表現，台積電重申第四季與明年展望不變，激勵股價大漲表態，大漲 2.53%，收在 385.5 元，聯發科也勁揚超過 1.7%，收 589 元，鴻海則以平盤作收。

其他半導體權值股同步強彈，聯電第三季 EPS 再創新高，下修今年資本支出，也坦言明年面臨挑戰，但股價跟進台積電強漲 3%，日月光投控漲幅也超過 2%。

面板三虎開低走高，友達第三季大虧百億元，早盤一度下殺重挫超過 6%，不過，盤中隨著低接買盤搶進，勁揚 1.45% 作收；彩晶也同步開低走高、早盤一度挫逾半根停板，上漲 1.73% 作收；群創開低震盪，尾盤回到平盤附近，小跌 0.4%。

蘋果表態會遵守歐盟法律，將 iPhone 充電接口改為 USB-C，相關概念股歡騰，東碩、通嘉、創惟、偉詮電、安格拉漲停，威鋒電子、祥碩、嘉澤、創意漲幅都超過 7%，鈺創、宣德、連展投控、威盛、良維、譜瑞 - KY、宏致同漲逾半根停板。

主機板概念股各自表態，部分面臨漲多拉回，麗臺表現最強勢、狂飆逾 9%，青雲大漲 4%，建碁、精英、映泰漲幅超過 3%。