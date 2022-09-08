〈零售業衝刺Q3〉電商強打99購物節 富邦媒、東森購物營運升溫

進入 9 月後，百貨業者將陸續開打周年慶大檔，而電商雖處在相對淡季，各大業者也全力推動雙 11 大檔前的風向球 99 購物節，富邦媒 (8454-TW) 指出，旗下 momo 購物網 9.9 狂購節暖身慶銷售額已年增超過 25%，東森 (2614-TW) 旗下金雞母東森購物網則表示，今年不僅集結上萬款跨境商品上架販售，並將進行 9.9 購物節 4 小時跨夜直播，衝刺第三季淡季營運。

儘管實體零售百貨業績在疫情趨緩後，明顯復甦，momo 購物網指出，今年 9.9 狂購節暖身慶業績年增超過 25%，顯示內需力道全面轉強。

為了在淡季間衝刺營運，momo 購物在本次檔期中集結伊萊克斯、Coway、石頭科技、王品、湛盧咖啡、葡萄王等品牌祭出 4 折起優惠，並加碼購物金活動。

東森購物則指出，99 購物節是電商下半年購物旺季前哨戰，尤其今年適逢中秋連假，特別推出跨夜直播活動，並集結超過 15 個知名品牌參與。

另一方面，東森購物指出，開學季也帶動一波電商買氣，近期各電商平台 3C 用品、家具與家電產品業績都有成長，據東森購物網站上數據，筆電、床墊、棉被等商品近一個月熱搜關鍵字平均成長 20-30%， 8 月筆電買氣已較 7 月攀升 25%， 另外適合小空間烹調的小家電如電鍋、電烤盤也同樣登上熱銷榜。

東森購物看好，9 月電商營來 99 購物節、中秋採購潮，加上開學季，有助衝刺第三季網購買氣。