盤中速報 - 映泰(2399)股價大漲至12.7元，漲幅達7.17%

映泰(2399-TW)19日09:15股價上漲0.85元，報12.7元，漲幅7.17%，成交1,368張。

映泰(2399-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板。工業電腦。電腦VGA 卡。

近5日股價上漲0.42%，台灣加權指數上漲0.14%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-307 張
  • 外資買賣超：-312 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：-76 張
  • 融券增減：+1 張

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