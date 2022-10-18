10月下旬起 中國航空業者恢復、加密多條國際航線

今年 10 月 30 日起，中國民航將正式開啟冬春航季。隨著換季臨近，多家航空公司發布新航季航班計畫，恢復、加密多條國際航線。

界面新聞報導，東航 (00670-HK) 、南航 (600029-CN) 、海航 (600221-CN) 等航空業者，為儘快貫徹國務院增加定期國際航班的措施，迅速擬定航班恢復方案，恢復、加密多條國際航線。

東航周一（17 日）表示，計劃 10 月底恢復多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州 / 青島 / 南京 / 昆明—東京成田、青島 / 南京 / 煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航線。中國在 10 月 30 日正式進入冬春航季後，東航打算每周客運國際航線增至 42 條，共計 108 班。

南航說，計劃 10 月起恢復廣州—雅加達、大連—東京成田航線，並增加廣州—迪拜、廣州—馬尼拉、廣州—曼谷、廣州—金邊等航線航班。

其中，廣州—雅加達航線 10 月 26 日起恢復，每周兩個往返，大連—東京成田航線 10 月 25 日起恢復，每周兩個往返。

南航恢復並加密後，國際航班將由原來的每周 71 班，增至每周 86 班（往返計為兩班）。

海南航空表示，換季後，將繼續營運北京—布魯塞爾、北京—莫斯科、北京—貝爾格萊德、北京—柏林、北京—曼徹斯特、重慶—羅馬、重慶—馬德里、深圳—溫哥華、大連—東京、大連—首爾共 10 條往返國際客運航線。

同時，海南航空將重慶—羅馬國際航班增至每周兩班，且冬春季將繼續加快國際航班復航，進一步滿足旅客出入境需求。

今年 6 月民航局發布會上，民航局運輸司司長梁楠說， 在確保防疫安全前提下，有序安排國際航班運行，既有利於中國經濟發展和中外人員往來，也有助於航空業可持續發展。

在國務院聯防聯控機制統籌下，民航局與部分國家商談，逐步、穩妥增加定期國際客運航班，滿足人員往來需要。