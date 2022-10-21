金管會打出王牌！祭出跌3.5%隔日平盤下不得放空 首度萬點上禁空令

台股今 (21) 日終場下跌 126.9 點，收在 12819.2 點，針對台股跌跌不休，金管會終於出重手祭出「禁空令」，宣布即日起，當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，這也是首度在萬點以上，祭出平盤下不得放空的禁令。

台股史上實施四次禁空令，分別為 1998 年、2008 年、2015 年、2020 年，上一次祭出平盤下不得放空是在 2020 年 3 月 19 日，當時是新冠肺炎爆發第一年，也是限制跌幅 3.5 以上的個股為範疇，是首度祭出有跌幅限制的限空令，隔天就有 1233 檔股票不得平盤下放空。

但更前一次的禁令，是 2015 年 8 月的平盤下不得放空令，當時不論前一天收盤價跌幅多少，隔天一律平盤下不得放空。

金管會今天的禁空令再度是有條件的限空，以下為金管會禁空令全文：

近期受烏俄戰爭加劇、通膨疑慮及金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，全球股市大幅波動，我國證券市場連動震盪，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，避免個股價格因放空交易行為加速跌勢，金管會於本 (21) 日宣布自即日起採行下列措施：

一、投資人融券賣出或向證券交易所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市 (櫃) 股票及臺灣存託憑證，於該有價證券當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日之收盤價跌幅仍達 3.5% 以上，則持續進行價格限制措施。但證券商及期貨商因辦理業務之買賣報價或避險需求所為之融券及借券賣出，不在此限。

二、前開限制不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出之交易日，投資人從事有價證券當日沖銷交易，現券賣出後未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出。另金管會表示，請證券商多提醒投資人注意相關交易風險。

金管會將持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向，適時審慎評估及進行應變。