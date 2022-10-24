盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至729.0元，漲幅達7.05%

譜瑞-KY(4966-TW)24日11:02股價上漲48元，報729.0元，漲幅7.05%，成交1,012張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價下跌2.16%，櫃買指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-129 張
- 外資買賣超：-568 張
- 投信買賣超：+404 張
- 自營商買賣超：+35 張
- 融資增減：-72 張
- 融券增減：+28 張
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