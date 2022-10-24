盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至729.0元，漲幅達7.05%

譜瑞-KY(4966-TW)24日11:02股價上漲48元，報729.0元，漲幅7.05%，成交1,012張。

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。

近5日股價下跌2.16%，櫃買指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-129 張
  • 外資買賣超：-568 張
  • 投信買賣超：+404 張
  • 自營商買賣超：+35 張
  • 融資增減：-72 張
  • 融券增減：+28 張

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