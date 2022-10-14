盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至678.0元，漲幅達7.11%

譜瑞-KY(4966-TW)14日09:36股價上漲45元，報678.0元，漲幅7.11%，成交659張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價下跌10.72%，櫃買指數下跌8.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-447 張
- 外資買賣超：-621 張
- 投信買賣超：+131 張
- 自營商買賣超：+43 張
- 融資增減：+27 張
- 融券增減：-60 張
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