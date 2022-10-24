〈台股盤前〉限空令擴大+美股強彈 可望迎新一波反彈行情

台股上周五 (21 日) 受半導體雙雄下殺、貨櫃三雄走弱拖累，終場下跌 126.9 點，收在 12819.2 點，成交量縮至 1566.44 億元。法人指出，金管會擴大限空令，表達政府護盤決心，加上美股上週五強彈，可望帶動台股今 (24) 日展開反彈行情。

美股主要指數 21 日早盤開低後，大逆轉行情再現，由於聯準會可能考慮放慢升息步伐，10 年期美債殖利率自盤中高點回落，四大指數全數收紅，道瓊狂飆近 750 點，那指和標普漲逾 2.3%，費半勁揚 3.7%。

金管會救市再出招，隨著資金不斷匯出，股匯雙殺，金管會上周五宣布，當日收盤價跌幅達 3.5％以上個股，次一交易日平盤下不得放空；上次金管會實施跌幅 3.5％股票禁平盤以下放空，是新冠肺炎爆發後 2020 年 3 月 19 日。

蘋果將於 27 日美股盤後公布上季財報，預估獲利與營收將繼續成長，分析師並看好蘋果的業績將優於預期，尤其本季 iPhone 銷售時間比去年同期多一周，預料展望也將趨於正面，帶旺鴻海、大立光、台積電等供應鏈。

法人指出，金管會擴大限空令，表達政府護盤決心，加上美股上週五強彈，台股期貨電子盤也跟進大漲，大盤今日可望破底翻、啟動反彈行情，個股宜短線區間操作。

