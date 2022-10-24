盤中速報 - 景碩(3189)股價大漲至107.0元，漲幅達7%

景碩(3189-TW)24日09:06股價上漲7元，報107.0元，漲幅7%，成交4,913張。
景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
近5日股價上漲0.5%，台灣加權指數下跌2.35%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,334 張
- 外資買賣超：-9,854 張
- 投信買賣超：+270 張
- 自營商買賣超：+250 張
- 融資增減：+1,814 張
- 融券增減：+212 張
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