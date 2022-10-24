盤中速報 - 智原(3035)急拉2.67%報134.5元，成交8,212張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.67%，24日09:05報134.5元，成交8,212張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智原(3035-TW)近5日股價下跌5.77%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌4.39%。台灣加權指數下跌2.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,812 張
  • 外資買賣超：-4,492 張
  • 投信買賣超：+955 張
  • 自營商買賣超：-275 張
  • 融資增減：+401 張
  • 融券增減：-712 張

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