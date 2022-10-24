盤中速報 - 智原(3035)急拉2.67%報134.5元，成交8,212張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.67%，24日09:05報134.5元，成交8,212張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價下跌5.77%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌4.39%。台灣加權指數下跌2.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,812 張
- 外資買賣超：-4,492 張
- 投信買賣超：+955 張
- 自營商買賣超：-275 張
- 融資增減：+401 張
- 融券增減：-712 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.11%
$12,611
原投組報酬率
+20.99%
$12,099
投組標的成分
40%
3535
20%
3086
20%
3128
10%
4977
10%