〈熱門股〉外資賣不停 台積電市值陷10兆元保衛戰

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 本周股價在 400 元關卡附近多空交戰，投信與自營商力挺也難敵外資賣壓，隨著外資連五賣逾 5 萬張，台積電股價失守 400 元大關，周五 (21 日) 終場收 389.5 元，市值滑落至 10.09 兆元，本周市值縮水 5834 億元，下週恐面臨 10 兆元保衛戰。

台積電總裁魏哲家 10 月設質股票 1600 張股票，質設比率 27.2%，是台積電歷來最高階主管大手筆質押公司股票，引發熱議。法人認為，大股東質押股票一般都是有資金需求，也有不少公司高層是透過質押股票換取資金後再加碼自家股。台積電股價已大幅回檔，此刻質押持股頗有透露股價底部已近的味道。

台積電近來股價表現疲弱、頻頻破底，投資人不斷搶進，推升股東人數屢創新高，且據公開資訊觀測站資料顯示，9 名副總級主管理 9 月自集中交易市場加碼共超過 70 張股票，逢低加碼、力挺自家股。

台積電法說會時透露 7/6 奈米產能鬆動，對此，市調機構 Counterpoint 研判主要是受 5G 智慧手機應用處理器及系統單晶片庫存調整影響，並預估未來 2 至 3 季，7 奈米及 6 奈米產能利用率恐將下探至 80-90%。