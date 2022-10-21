外資狙擊面板雙虎 連9賣國泰金、大砍近10萬張

台股今 (21) 日終場下跌 126.9 點，收在 12819.2 點，外資再賣 62.43 億元，已經連 5 賣，其中外資大砍面板雙虎、國泰金，對國泰金更已連 9 賣、合計倒貨近 10 萬張。

外資賣超 62.34 億元、自營商賣超 12.79 億元，只有投信逆勢買超 9.06 億元，三大法人合計賣超 66.07 億元。外資本周天天賣超，五天下來累計出脫 438.54 億元，今年以來，累計賣超更已達 1 兆 3357 億元。

從個股操作來看，外資今天買超前 10 名，臺企銀 2.14 萬張，是唯一獲加碼破萬張的個股，其餘依序為：中信金、欣興、永豐金、兆豐金、裕隆、聯電、第一金、日月光投控、新光金，可以看出多方明顯鎖定金融股，成為金融指數今日相對抗跌的主因。

外資賣超前 10 名，群創遭賣 2.95 萬張、國泰金 1.9 萬張，其餘為：富邦越南、友達、元大高股息、台積電、力積電、元大台灣 50 反 1、華航、開發金。

外資雖然青睞金融股，卻不買單國泰金，主要是國泰金擬辦理 450 億元現金增資，創史上之最大，投資人擔心大舉增資股本膨脹，將稀釋每股獲利，進而影響明年的股利配發，從資產重分類到增資，外資都不捧場，連續九天拔檔，合計賣超國泰金 97343 張。