【盤中熱點】指數櫃買走低，矽智財昨強今弱，電動車成盤面熱點

一、指數櫃買創低、市場觀望

Fed 官員續放鷹，美債殖利率再次攀高三大指數收黑，面對全球總經環境的挑戰，指數難免承壓早盤一度跌 70 逾點，但隨著台積電跌幅收斂跌點也稍稍縮減，不過預估量僅為 1520 億，顯示當前的市場再度呈現觀望的格局。

貢獻漲點的多方指標依序為 (6505-TW)台塑化、(1301-TW)台塑、(2454-TW)聯發科、(2884-TW)玉山金、(2308-TW)台達電，造成指數壓力的則 (2330-TW) 台積電、(2882-TW)國泰金、(2395-TW)研華、(3008-TW)大立光、(2002-TW)中鋼，由漲跌點表現來看傳產相對受青睞，而半導體相對弱但漲跌互見，走勢相對分歧，顯示當前市場較無明確的方向性，或是指數震盪的原因。

而就成交比重圖來看，本日逆勢走強的大多處於傳產族群與日前破底的金融族群，意味市場暫時對科技類股仍有停看聽的現象，是令多方行情難以延續的原因所在。

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值得注意本日櫃買指數雖創低，但並未破前低，主要是電子紙供應商 (8069-TW) 元太的下挫導致櫃買指數有壓力，然櫃買有壓力也相當合理，在量縮氛圍下容易有此消彼弱的的現象，也因此若要漲指數，中小型股就不易上漲，反之亦然。

但觀察盤面仍有強勢的族群，比如說盤前提及的鴻海電動車 MIH 概念股當中的 (2201-TW) 裕隆、(1536-TW)和大、(2317-TW)鴻海等個股，顯示電動車題材稍稍有發酵的跡象，除此以外，利空出盡的記憶體如 (2408-TW) 南亞科、(8299-TW)群聯也有相較強的表現

表現，這也顯示即便大市有壓，但市場仍有部分的資金在留意是否有機會。

而近日盤面熱門的面板、板卡族群在今日回檔休息，資金轉往解封概念股的飯店、觀光行業，資金流動快速的情況下可以留意過去強勢標的，也可能成為下一個資金停泊的方向

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

先前提到

1.「受晶片禁令影響，近期矽智財 (IP) 成為盤面疲弱重心，相關個股如 (3443-TW) 創意、(3035-TW)智原、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科皆出現大幅度的修正。值得注意的是，該族群在本日大市疲弱之時，卻有止穩更甚上漲的表現，矽智財能否在此止跌回穩，或成為左右盤勢的關鍵。」

2.「跌破前低的情況下，收盤大型權值股能否有買盤挹注就是值得留意的重點。」

由此可歸納出兩點：(1) 近期最大利空族群是否止穩，會影響盤面，因此矽智財若續弱則不利於市場信心回穩。(2) 權值個股的買盤與否將影響指數。

在國際變因多的情況下市場容易觀望，而就技術線圖來看，可以得出當前指數大致位於 13,200-12700 的箱型區間，在技術線格局偏空的氛圍下，漲勢相較不容易延續。

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