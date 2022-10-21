戰略新板開板1年餘 累計17家申請登錄、4家申請上櫃

為協助創新產業可掛牌籌資，櫃買中心去 (2021) 年 7 月推出「戰略新板」，開板迄今累計共 17 家申請登錄，其中已有 4 家申請上櫃。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心所建構的多層次市場架構已協助超過 2300 家公司進入資本市場，而 2021 年 7 月推出的「戰略新板」，以六大核心戰略產業為目標掛牌企業，提供企業另一籌資管道新選擇，讓創新企業縮短前置作業準備時程，提早進入資本市場。

郭佳君指出，戰略新板開板迄今，累計已有 17 家公司申請登錄戰略新板，其中 4 家已申請上櫃，而「創櫃板」則是藉由提供未公開發行之新創企業多面向之輔導機制，給予創櫃板公司最直接資源，協助新創企業打下競爭力基礎。

KPMG 安侯建業執行長吳麟表示，今年的大環境持續受到氣候變遷和疫情影響下，各行各業依然面臨著挑戰，然而在這樣的挑戰下，更能迎來重組轉型的契機。台灣屬於亞洲重要資本市場之一，重視扶植優質企業。

根據 KPMG 長期服務的經驗，如何在變動的環境中掌握商機與因應挑戰，更是企業必須面對的重要課題。創新企業可進一步思考透過資本市場來發展業務，除解決企業發展所需要的資金，為公司永續經營獲得長期且穩定的融資渠道。本次宣導會期盼能在疫情逐漸趨緩之際，藉由創新企業的群聚效益，為資本市場注入新動能。

KPMG 安侯建業執業會計師陳政學提醒，公司在 IPO 前，應針對主營業務擬訂未來發展策略、檢視集團個體之合規性、核心技術、專利與競爭利基、審視管理團隊並引進適當人才、健全書面內控管理制度、提升帳務品質及自行編製財報之能力，並做好資本形成規劃。

同時，在確認重組範圍時，應避免造成 IPO 主體與集團 (大股東) 及董事產生競業、檢視關係人交易之必要性與合理性、明確 IPO 管理團隊並擬定完善的重組計劃。

另外，上市櫃母公司最近三年內為降低對申請 IPO 公司持股比例所進行的股權移轉，若有以下兩種情形，包括：申請 IPO 公司是公司分割後受讓營業或財產的既存或新設公司，或是申請 IPO 公司是已上市櫃的子公司，在申請上市櫃前三年內，母公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達 20% 以上，應注意母公司原有股東優先認購權益維護或不損害母公司股東權益方式為之。