又封了！中國西安局部靜默 民眾至少禁足一周

中國西安市政府封鎖部分地區，一些民眾被迫待在家裡至少一周，以加強疫情防控，此舉顯示中國政府持續實行嚴格「清零」政策。

西安市疫情防控指揮部周四（20 日）表示，對部分有風險區域，按高、中風險區要求進行管控。靜默範圍為西安城牆安定門（正西門）至西安城牆長樂門（正東門）以北（東、西大街以北），北馬道巷、聯盟巷以東，順城北路以南，順城東路以西區域。

指揮部說，上述區域內的小區、單位只保留一個出入口，實行 24 小時值班、值守。除參與疫情防控工作人員以外，所有人員儘量減少流動，遠距上班、學習。需離開此區者，要經所在社區批准，並持 24 小時內核酸陰性證明。

指揮部表示，截至周四晚間，有 57 個高風險區，74 個中風險區。根據國家衛健委最新規定，高風險區民眾需待在家裡，直到此區域連續七天未出現新確診病例，並被降至中風險區。

網友在周四下午開始傳西安「全市」靜默管理的消息，引發民眾瘋狂搶菜，迫使官方出面闢謠，強調是「局部」封控。

西安市政府曾祭出一個月封鎖令，並於 1 月解除。許多民眾說在靜默期間挨餓，無法取得民生物資。西安市封城令曾導致民眾求醫無門，最終一名婦女流產、一名男子心臟病發作身亡，引發全中國民怨四起。與這兩起醜聞有關的兩家醫院，後來關閉數月，並懲處相關人員。