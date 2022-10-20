〈財報〉強力促銷引客戶 電信服務需求高 AT&T調升全年獲利預期

美國無線電信商 AT&T Inc (T-US) 周四 (20 日) 調升全年獲利預期，並公布第 3 季調整後獲利優於預期，原因是對其電話和聯網服務的強勁需求，以及更多美國人升級到 5G 方案。

在放棄成為媒體和娛樂公司後，AT&T 重新開始專注於競爭激烈的電信市場中的無線業務；這塊市場由於面對數十年僅見的高通膨，客戶正在削減開支。

AT&T 在智慧手機和費率套餐方面的促銷優惠，有助其新增了 70.8 萬名新的每月付費無線電話用戶，超過 Factset 估計的 55 萬 2300 名，並推動其股價在周四開盤前上漲 2.8%。

該電信商當季還新增了 33.8 萬名光纖聯網客戶，並表示可望實現其 140 億美元的年度自由現金流目標。

AT&T 於 7 月警告一些客戶需要更多時間來結清賬單，至今一直沒有提高價格，這迫使它調降了對年度自由現金流的預測。

該公司現在預計全年調整後的每股獲利至少為 2.50 美元，而之前的預期為每股 2.42 美元至 2.46 美元。

根據 Refinitiv 數據，總營收成長 3% 至 300 億美元，超出預期的 298.6 億美元。

持續經營收入為 63 億美元，而去年同期為 50 億美元。調整後每股獲利為 68 美分，高於預期的 61 美分。