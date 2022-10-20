金管會送大禮 五家期貨商明年股票股利可望加發

為提升期貨商財務運用彈性與資本運用效率，金管會今 (20) 日公布，擬修正「期貨商管理規則」，放寬現行提列特別盈餘公積充作資本的門檻，一旦修法後，有五家期貨商最快明 (2023) 年即可用收回的特別盈餘公積發放股票股利。

金管會表示，為推動期貨商財務資訊揭露的即時性，同時考量金融產業監理一致性，調整部分期貨商年報申報時限，由三個月縮短為 75 天。

金管會進一步說明，公開發行股票的期貨商及屬於金控旗下期貨子公司，其公告並向金管會申報年度財務報告不得逾會計年度終了後 75 日，並自 111 會計年度施行，計 27 家保險業者需於每會計年度終了後 75 日內編製年度財務報告。

此外，此次另一修正重點是將期貨商特別盈餘公積累積已達實收資本額 50% 者得以其半數撥充資本，修正為累積已達實收資本額 25%，得以超過部分撥充資本，有助增加期貨商財務運用彈性。

金管會統計，特別盈餘公積提存超過實收資本額 25% 者，共有五家期貨公司，其中四家是金控子公司，一家是非金控期貨公司，提存率 25-49% 之間，這五家公司可自行決定是否要收回特別盈餘公積轉作股本。

而考量股票尚未公開發行的期貨商，於募集與發行有價證券時尚無明確的法源依據，明定期貨商募集與發行有價證券之法源依據。

另為衡平考量期貨商受行政處分對其整體業務發展之影響，明定金管會得退回期貨商辦理申報現金增資或募集公司債之情況。