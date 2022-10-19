〈ESG大趨勢〉滙豐攜手緯創簽署6200萬美元永續連結貸款

滙豐 (台灣) 商業銀行宣布，與緯創 (3231-TW) 簽訂 6200 萬美元的永續發展表現連結貸款 (Sustainability-Linked Loan) 及永續發展表現連結貿易融資(Sustainability-Linked Loan for Trade)，支持緯創推動永續發展。

滙豐台灣表示，本次協議爲期 2 年，與緯創的環境、社會及公司治理 (ESG) 策略相連結，透過利率優惠的方式，協助加速緯創達成一系列 ESG 目標。

滙豐台灣表示，該聯貸案設定 3 項核心指標，包括降低溫室氣體排放量、減少用水量以及廢棄物量，滙豐台灣作爲該交易的承作銀行，針對緯創所屬的資訊科技產業特點，從貸款的制度框架、第三方評級機構的基準評估等方面，與緯創共同制定可行性的永續表現目標，並將對其永續發展表現的關鍵指標進行持續的跟進和報告。

滙豐 (台灣) 商業銀行企業暨金融同業處負責人中野泰直說明，根據估計，全球每年需投資 9.2 兆美元，才能實現《巴黎協定》的氣候目標；而爲促進經濟社會低碳轉型，永續金融必須具備便利性、普惠性和多樣性的特徵，才能在解决金融問題的同時，更好地匹配不同類型的融資需求發揮綜效。

以本次融資方案為例，配合緯創的營運資金和貿易周期所需，結合永續發展表現連結貸款與貿易融資，將可支持緯創擴大其永續供應鏈網絡。

近年來越來越多的企業樂意實踐 ESG，中野泰直分析，主要有三大原因，包括：一、企業開始在供應鏈管理上融入 ESG 考量因素；二、引入節能減碳設備可降低營運成本並提升員工效率，三、永續經營能加速產品及服務的創新。

中野泰直指出，落實 ESG 有助企業籌資，目前市場上有各式各樣的永續金融產品，吸引資金充裕的企業參與，除此，永續金融也有兩大趨勢正在形成，包括：一、大部份獲批借貸的企業是首次申請，反映更多公司願意嘗試；二、過去永續貸款多用於單一用途，但現在貸款的用途越來越多元化且彈性。