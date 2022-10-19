〈貴金屬盤後〉多國央行升息板上釘釘 黃金、白銀翻黑收低 

黃金、白銀期貨周二 (18 日) 雙雙收黑，徘徊在 9 月低點附近，反應投資人預期多國央行將繼續升息的前景。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 8.20 美元或 0.5%，報每盎司 1655.80 美元，回吐盤中漲幅。

FXTM 經理人 Lukman Otunuga 說，黃金阻力最小的道路是下滑，因美國聯準會 (Fed) 篤定將繼續升息、美債殖利率上升，阻礙黃金潛在的上漲動力。

他預測：「若金價跌破 1640 美元，可能進一步跌向 1615 美元和 1600 美元。但若能上漲並突破 1675 美元，多頭可能為之一振，帶動金價朝 1700 美元心理關卡挺進。」

貴金屬策略師指出，雖然美元近期疲軟，黃金、白銀卻未見太大起色，主因是交易員的目光已經轉移到利率上。這使得黃金在歐元等多種貨幣貶值之際仍下跌。

德國商業銀行貴金屬分析師團隊表示，金價難以從美元最近的貶值中受益，只能保持在 1650 美元以上，略高於上周五觸及的低點。

由於 Fed 和歐洲央行 (ECB) 都已暗示將大幅升息，黃金和白銀預料將繼續承受壓力。

該團隊說：「黃金相對疲軟，可能是因為 Fed 和 ECB 官員持續發表鷹派談話，導致高昂的升息預期幾乎沒有改變。」

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周二大致保持在平盤，報 112.045，但盤中最高曾漲至 112.455，打壓以美元計價的金屬商品。

展望前景，Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，美國將在 10 月 27 日公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，屆時將一併揭露聯邦債務償債成本大漲的消息，意味著 Fed 將面對至少暫時停止升息的龐大壓力。若果真如此，對金價將是大利多。

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