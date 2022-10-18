〈陸港盤後〉中國無預警延後公布GDP A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周二（18 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.13%，原因是中國政府無預警延後公布國內生產毛額（GDP）等經濟數據，導致投資人面臨更大不確定性。

滬指周二收盤跌 0.13% 報 3,080.96 點，深成指漲 0.23% 報 11,187.7 點，創業板指漲 0.49% 報 2,446.93 點；兩市成交額合計人民幣 7,938 億元，「北向資金」淨賣出 37.57 億元。

醫藥、物流、醫療保健類股強勢拉升，旅遊、零售、汽車、航空族群均走高，保險、半導體、釀酒、地產、券商、銀行等類股齊跌。

香港恒生指數收盤大漲 1.82%，恒生科技指數勁揚 4.25%。

中國國家統計局周一更改公布時間，將原定周二發布的 GDP 成長率、工業生產、零售銷售、固定資產投資、失業率等主要經濟數據，註記為「延期」，但統計局未說明調整日期的理由，也未公布新日期。

海關總署上周五也未發布 9 月貿易數據，也沒做任何解釋。

中共「二十大」周日登場，整個政府高度關注，數千名高階官員齊聚北京，被要求停止日常工作，詳讀中央總書記習近平周日宣讀的政治報告。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師 Ken Cheung 說：「在統計局未對異常延期做出解釋情況下，此舉可能會導致投資人面臨的一些不確定性，態度也會更謹慎。」

經濟學家預估，中國第 2 季經濟接近零成長後，第 3 季成長率將回升至 3.3%。 對中國而言，此數據仍偏低，顯示「清零」政策與房市危機的衝擊。

國務院總理李克強周一則表示，中國經濟正回穩向上，政府官員要深入落實「穩經濟」一攬子政策，讓經濟在合理區間運行，推動經濟實現品質有效提升和總量合理成長。