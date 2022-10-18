人民幣14.5億！中國16家機構宣布大手筆基金自購計畫

繼易方達、華夏、廣發、南方等 13 家機構周一（17 日）大手筆自購基金後，博時基金、睿遠基金、鵬華基金周二宣布跟進，各投入人民幣（下同）1 億元自購旗下基金，睿遠更承諾持有期將超過五年，展現對 A 股市場的信心。

中國基金報報導，中國周一、周二合計有 16 家機構自購基金，金額達 14.5 億元，且均鎖定權益類基金或 FOF 商品。今年來基金公司自購金額共計超過 60 億元，後續中國可能還會有基金公司加入此一行列。

博時基金周二發布公告，表示基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，將於近日運用固有資金 1 億元，投資旗下權益類共同基金。

睿遠基金更宣布，基於對中國資本市場長期穩定健康發展的信心，將於近日使用固有資金申購旗下共同基金，擬申購金額合計不低於 1 億元，且持有時間不少於五年。

這是睿遠基金今年來第三次出手自購，其在 1 月 27 日、3 月 16 日均宣布申購旗下基金，擬申購金額分別不少於 1.3 億元、1.5 億元。

滙添富基金總經理張暉說：「當前 A 股整體估值或已回歸合理區間，疊加市場流動性繼續保持合理充裕，我們認為市場蘊藏著豐富的投資機會，堅定看好 A 股的中長期表現。」

南方基金總經理楊小松也說：「當前 A 股正處於估值、業績、流動性、政策預期等多重底部交匯點，優質資產迎來長期配置窗口。」楊小松表示，此次自購，主要是基於對中國資本市場長期健康發展的信心。