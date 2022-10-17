〈陸港盤後〉中國七大咖聯手自購基金 A股開低走高

中國 A 股三大指數周一（17 日）收盤開低走高，滬指漲 0.42%，利多是七家指標性共同基金和證券資產管理公司，宣布砸人民幣（下同）逾 6.6 億元，自購旗下基金，六大國行頭三季新增貸款規模也達到 9.53 兆元，力挺實體經濟。

滬指周一收盤漲 0.42% 報 3,084.94 點，深成指漲 0.36% 報 11,162.26 點，創業板指漲 0.03% 報 2,435.02 點；兩市成交額合計 8,073 億元，「北向資金」淨賣出 44.25 億元。

軍工、半導體、軟體、醫療保健、醫藥、地產等類股均走高，電力、燃氣、煤炭族群小幅走低。

香港恒生指數收盤漲 0.15%，恒生科技指數跌 0.2%。

中國七家重量級共同基金和證券資產管理公司，周一宣布自購旗下權益類商品，自購規模超過 6.6 億元。易方達宣布自購 1.5 億元，國泰君安資管 1.1 億元，南方基金、滙添富基金、中泰證券資管、廣發基金四家公司分別自購 1 億元，華泰資管則不到 1,000 萬元。

當談及為何選擇在此時自購基金，南方基金總經理楊小松表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期基本面佳，這是南方基金對中國資本市場保持長期樂觀的最大底氣。

國泰君安資管總裁陶耿則說，A 股市場已調整至很低的位置，具一定性價比，且中共「二十大」揭幕，增強其對後市的信心。「二十大」周日登場，定周六閉幕。

與此同時，中國銀行 (601988-CN) 、工商銀行 (01398-HK) 、農行、建設銀行 (00939-HK) 、交通銀行 (601328-CN) 等五大銀行周日集體公布頭三季融資投放公告，郵儲銀行周一也發布公告。據華爾街見聞統計，截至 9 月底，六大銀行新增貸款規模達 9.53 兆元，較一年前激增約 31.3%。

中國光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說：「當前，國內經濟處於恢復關鍵階段，六大行發揮行業『頭雁』和支柱作用，加大實體經濟支持力道，有利於更好地促進經濟穩步恢復。」