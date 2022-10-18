〈能源盤後〉交易者權衡經濟衰退擔憂&供應緊繃 原油逆轉收低

原油期貨價格周一 (17 日) 大部分時間都處於上漲區域，但因投資者權衡對經濟衰退的擔憂與原油供應緊繃，因此回吐漲幅，最終小幅收低。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 15 美分或 0.2%，收每桶 85.46 美元，上周下跌 7.6%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1 美分，收每桶 91.62 美元，上周下跌 6.4%。

Brent 和 WTI 在過去 6 個交易日迄今有 5 次收低。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.5931 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 4.0852 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格大跌 7%，收每百萬 Btu 5.999 美元，上周下跌 4.4%。根據道瓊市場數據，天然氣近月期貨價格首次跌破 6 美元，創 7 月 6 日以來最低收盤價。

市場推動力

WTI 和 Brent 原油期貨價格上周均大跌，吐回大部分本月初因 OPEC + 同意 11 月增產 200 萬桶 / 日所帶來的漲幅。

上周金融市場的動盪突顯全球經濟衰退恐削減原油需求的擔憂情緒，儘管潛在供應緊繃和 OPEC + 不顧美國憤怒地執意減產，這兩點被視為可支撐價格。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示：「儘管白宮強烈反對，但 OPEC + 表決通過減產 200 萬桶 / 日以支撐價格，且在歐美通膨強勁飆升下，擔憂經濟衰退的情緒只會越來越強，2023 年的摩擦只會加劇。」

由於中國仍堅持其新冠病毒清零政策，其需求前景存在不確定性。路透社報導，中國人行周一將中期政策性貸款展期，同時維持利率不變，令市場更相信政策將保持寬鬆。

新聞報導稱，中國周一意外推遲隔日應發布的第三季國內生產總值 (GDP) 數據，且未說明原因，在中國人大即將召開之際，實屬罕見舉動。

XTB 首席市場分析師 Walid Koudmani 報告指出：「近期價格持續動盪，主要係因總體經濟不確定性和投資者情緒持續影響，且投資者本周等待宏觀經濟報告和央行行長談話，以及華爾街大型企業公布財報。」

分析師表示，WTI 原油期貨「在測試 84.50 美元附近的短期支撐區域，徘徊在一個有趣的技術點，因該區域設法縮限近期下行趨勢。倘若摜破此區域，可能會開啟更大舉措，市場可能對 OPEC + 接下來的生產目標有進一步的猜測。」

與此同時，天然氣期貨價格跌破每百萬 Btus 6 美元，為 7 月以來首見。施耐德電氣高級商品分析師 Christin Kelley 認為，天然氣下跌的主要驅動力可能是天氣預報。

美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 針對未來幾日的天氣預報顯示，美國東部和中部的氣溫高於正常水準，「這應會減少此時期的取暖需求，而每年此時大部分供暖需求來自東北和中西部地區。」