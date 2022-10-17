外資海空運不同調 大賣長榮、陽明 反手敲進航空雙雄5.6萬張

外資對作海、空運 大賣長榮、陽明反手敲進空運雙雄5.6萬張（圖：鉅亨網資料照）
外資對作海、空運 大賣長榮、陽明反手敲進空運雙雄5.6萬張（圖：鉅亨網資料照）

台股今 (17) 日受美股拖累，終場下跌 162 點收 12966 點，外資今大賣晶圓雙雄近 3 萬張、賣超貨櫃雙雄逾 2.2 萬張，不過反手敲進華航、長榮航共 5.6 萬張，也買超面板雙虎近 4 萬張。

三大法人今賣超 100.87 億元，外資反手轉賣、賣超 87.68 億元，自營商也賣超 4.45 億元，投信賣超 8.78 億元、連二賣。期貨方面，外資減碼多單 4149 口，淨多單 2245 口，投信回補空單 858 口，淨空單 7435 口，自營商減碼多單 223 口，淨多單 5108 口。

觀察外資買超標的，外資買超華航 3 萬、長榮航 2.6 萬張，買超群創 2.38 萬張、友達 1.55 萬張，其他包含日月光、永豐金、兆豐金、愛地雅、第一金等。

外資賣超方面，賣超長榮 1.8 萬張，台積電 1.5 萬張、聯電 1.38 萬張，賣超開發金、台泥逾萬張，ETF 方面賣超元大高股息 2.25 萬張，元大台灣 50 7956 張。

投信也跟進外資腳步，買超群創 7675 張、友達 4182 張，賣超緯創、台泥、仁寶、和碩等；自營商則買超友達 5537 張，群創 2627 張，賣超新光金 3843 張。
 

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