APEC財長會議19日泰國登場 財長蘇建榮率團出席分享經驗

財政部長蘇建榮將率團前往泰國，參加 19 日到 21 日舉辦的「2022 年 APEC 財政部長會議」，預計將分享包含：全球與區域經濟及金融展望、永續金融、財政政策數位化及提升稅收徵收效率、跨境支付及匯款、包容性數位金融及執行宿霧行動計畫等。

財政部表示，今年度的 APEC 財長會議在泰國曼谷登場，這是 2020 年新冠肺炎疫情爆發後，首度舉行的實體會議，財長蘇建榮率領金管會與中央銀行等相關人員出席。

財政部說明，本次會議將綜整 3 月財政次長暨央行副總裁視訊會議、6 月於泰國孔敬 (Khon Kaen) 舉行的資深財金官員會議及相關議題研討會討論情形。

財政部表示，各國財長將聽取 APEC 經濟體、國際貨幣基金 (IMF)、世界銀行 (WB)、亞洲開發銀行 (ADB)、經濟合作暨發展組織 (OECD) 及 APEC 企業諮詢委員會 (ABAC) 等國際組織合作工作成果。

此外，本次會議也將與 ABAC 代表進行政策對話，討論包容性數位金融等議題。財長會議後將舉行聯合記者會及發表 APEC 財政部長聯合聲明，提報本年 11 月舉行之 APEC 經濟領袖會議。

財政部表示，蘇部長將就我國總體經濟展望、永續金融推動情形、運用數位科技改善財政政策實施效能、提高跨境支付與匯款便利及安全、及推動宿霧行動計畫倡議成果等，與其他經濟體分享經驗，積極推展財政外交，提高我國國際能見度。