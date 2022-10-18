電金傳百花齊放 台股漲158點收13124點 收復五日線

美股周一 (17 日) 反彈收紅，激勵台股今 (18) 日多頭回籠，半導體雙雄帶頭衝鋒，台塑四寶、貨櫃三雄等傳產股助攻，金融權值股也強勢回歸，指數開高震盪，盤中雖在市場追價信心不足下，一度跌破萬三，但隨著美期指急拉，大盤漲幅也再擴大，終場大漲 158.63 點，收在 13124.68 點，成交值 1980.72 億元，重返萬三、收復五日線。

櫃買指數同樣開高震盪，盤中一度翻黑，終場小漲 0.78 點，收 167.32 點，成交值 442.4 億元。上市櫃成交值合計 2423.12 億元。

觀察電子權值股表現，台積電盤中雖一度跌破 400 元關卡，隨後向上走揚，尾盤爆量收在今日最高點 407 元，漲幅 2.52%；聯發科也上漲 1.73%，收 588 元；鴻海科技日登場，但股價不買單、開高走低，下跌 1.43% 作收。

傳產權值股同步回神，南亞強彈 3%，台化也勁揚逾 2%，台塑化、台塑同步收紅；貨櫃三雄不惶多讓，陽明、萬海漲幅都超過 3%，長榮也收紅。

金融權值股獲買盤點火，國泰金、兆豐金、中信金、富邦金等多檔個股，漲幅都超過 1%。

高價股方面，力旺上演驚奇大逆轉，盤中一度翻黑，跌破千元，午盤翻紅急拉，飆漲超過半根停板，終場小漲逾 1% 作收，股王大立光與股后信驊表現弱勢、同步收黑。其他高價股方面，鈺太、晶呈科技狂飆漲停，儒鴻、寶雅、億豐漲幅都超過 5%。

