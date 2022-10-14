盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至64.2元，漲幅達7%

敦泰(3545-TW)14日10:10股價上漲4.2元，報64.2元，漲幅7%，成交1,303張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價下跌11.76%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：+101 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：-131 張
- 融資增減：-214 張
- 融券增減：-1,112 張
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