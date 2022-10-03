【盤中熱點】指數上沖下洗，止穩關鍵看電動車？限空令出鞘，投資人仍須留意資融資維持率

一、指數櫃買雙雙開低走高，止穩關鍵在電動車？

國際股市疲軟，令指數早盤一度跌逾 140 點，隨後在台積電買單拉抬、航運逆勢上漲的情況下，帶動指數跌幅收斂，甚至一度由黑翻紅，但目前有所走疲，下挫約百點，預估量為 1799 億。

以上方成交比重圖來看，本日相較強勢的族群大多為傳產，當中又以航運最受矚目，(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2615-TW) 萬海等航運族群成為本日盤面的多方要角，主要是傳出將大砍航班救市，但水能載舟亦能覆舟，航運傳產強勢，也意味當前市場對於科技族群仍不青睞。

而在金管會救市措施的實施的情況下，本日台幣仍然持續走貶，表示外資高機率仍舊是賣股匯出，皆為指數疲弱的重要因素。

指數疲弱時，具前景且話題性的族群就相當重要，以近期為例，鴻海科技日將於 10/18 日登場，電動皮卡 Model V 細節也在近期首度曝光，與此同時，蘋果先前無疾而終的 Apple Car 團隊也傳出再度重組，不免令市場聯想鴻海將與蘋果強強聯手，在半導體普遍表現疲弱的背景下，若鴻海電動車能引發市場資金青睞相關電動車概念股如 (4551-TW) 智伸科、(6279-TW)胡連、(5243-TW)乙盛 - KY、(5227-TW)立凱 - KY、(1536-TW)和大、(2354-TW)鴻準，就有望成為指數止穩關鍵。

二、限空令出鞘，投資人仍須留意融資維持率，留意風險。

近期市場最關注的焦點即為金管會的救市措施，主要是降低借券賣出成數以及提高融券成本，稍早在財委會質詢上，金管會黃天牧主委表示：此次措施主要是表達政府關切及有意穩定股市的態度，未來仍有措施護盤，因此希望投資人對台股要有信心，能多投資。

同時表示未祭出平盤下放空的措施，主要是因為大環境變化進行中，非到必要不用極端措施。

市場普遍期待限空令出鞘後，指數短線有望反彈，而觀察 0050 成分股當中融資維持續率較低的個股有 (2615-TW) 萬海、(3034-TW)聯詠、(2609-TW)陽明、(6415-TW)矽力 - KY、(2327-TW)國巨、(2379-TW)瑞昱、(8046-TW)南電。

延伸閱讀 ▶融資維持率是什麼？融資斷頭是什麼？

但即便融資維持續已經掉到很低，確實有機會形成低點，但在科技股暫不受青睞的背景下仍需要留意風險。

而此氛圍下，投信先前未買首度轉買股，在短線盤面上往往會有行情產生

點我看更詳細►投信轉買策略邏輯

延伸閱讀：

1. 局勢動盪，個股操作難度高，試試存股逢低布局！台灣人最愛存 ETF 這幾檔：https://sinourl.tw/5D3Ru8

2. 內建全自動「股債配置」！簡單抗跌的懶人投資術 ETF（AOA、AOM、AOR 範例）：https://sinourl.tw/TkJjbk

3. VIX 指數是什麼？等於空頭嗎？兩張圖告訴你什麼是 VIX：https://sinourl.tw/sBnH4o

現在新戶透過以下連結加入行列，即可獲得鉅亨加碼贈送的「100 元購物金」喔！

活動詳情：https://supr.link/q1tPe

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險