WSJ：美擴大出口管制 43名中國晶片廠美籍主管面臨抉擇

美國政府擴大出口，限制美籍公民在中國半導體企業任職。華爾街日報的調查結果發現，至少有 43 人在 16 家中國上市半導體企業工作，其中不乏擔任執行長、副總裁、董事長者，如今這些人士均面臨抉擇。

華爾街日報報導，上述 43 名美籍人士轉戰中國晶片產業前，幾乎都曾在美國矽谷晶片製造商或半導體設備公司工作多年。他們的工作經歷反映多年來人才跨公司、跨國界自由流動，其中有些人是被中國「千人計畫」吸引。

商業諮詢公司 Control Risks 全球風險和資訊部門主管 Dane Chamorro 表示，限制中企獲得美國人才，直指要害，直接打擊中國試圖向科技供應鏈上游移動的行動，沒人就技術發揮不了作用。

對許多在中企任職的資深主管而言，華府祭出的新規定，可能迫使他們在工作和美國公民、永久居民身份之間做抉擇。Chamorro 說，華府要求欲繼續從事中國先進晶片研發工作的美籍人員，必須提出申請。

尹志堯是指標性人物之一，他是中國重量級晶片生產設備製造商中微半導體的創辦人兼董事長。該公司官網與最新年報顯示，他和六名現任資深經理人和核心研發人員都是美國公民。

北京兆易創新 (603986-CN) 也受影響，該公司是車用與電腦用快閃晶片設計公司。兆易創新的最新年報顯示，副董事舒清明和董事程泰毅持有美國護照。

專攻半導體生產設備研發、生產、銷售及服務的瀋陽芯源微電子，客戶包括台積電 (2330-TW) 等巨頭，其最新年報顯示，執行董事陳興隆持有美國綠卡。