【盤中熱點】市場觀望氛圍濃 SIP矽智財漲多拉回

一、市場觀望氛圍濃，目光重返 FED 利率決策

美國昨 (16) 日公布零售銷售、初領失業金人數，雙雙優於市場預期，市場目前普遍認為這將給 FED 足夠的理由升息，根據預測，下周升息 3 碼機率高達 76%，而升息最大的影響為科技類股，這也是昨美股四大指數普遍回落的最大因素之一，目前市場聚焦在下周將登場的 FOMC 利率決策會議。

而美國股市的回落，導致投資人對台股相較無信心，台股在本日開盤旋即開低，目前下跌約 128 點，預估量為 1708 億，量能仍然不足兩千億，市場觀望氣氛仍然濃厚，而盤中台幣匯率續貶至 31.294 再創三年新高，顯然美國升息帶來的利率差對於境外資金相當具吸引力。

二、櫃買連續兩日拉回，SIP 矽智財漲多拉回

盤面上來看，昨日櫃買指數尾盤因受到生技族群如 (4743-TW) 合一、(4128-TW)中天、(6550-TW)北極星藥業 - KY、(6589-TW)台康生技等個股走低的影響，導致櫃買指數漲幅收斂由紅翻黑，終止連五紅。而先前市場相當火紅的 SIP 矽智財，如 (3661-TW) 世芯 - KY、(3035-TW)智原、(3529-TW)力旺、(6643-TW)晶心科、(3443-TW)創意、(6643-TW)M31 則是開高走低，但就強弱走勢圖來看，本波 IP 族群漲幅明顯優於加權指數，漲多拉回也是相當合理的現象。

且目前全球市場仍靜待 FED 利率決策塵埃落定，這或是盤勢漲一天跌一天的原因所在。

延伸閱讀：

全球聚焦 CPI 最新預測數據，3 角度解析最新 FED 可能的動向

https://sinourl.tw/hvngCq

定期定額複利計算機：小資族每月拿 6000 元存股，10 年後資產會如何？

https://sinourl.tw/uGSz4r

震盪行情先賺高利活儲？分享１招提升證券交割戶效用！

https://sinourl.tw/0IVlvn

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險